Kırşehir'de Esnafa Bilgilendirme Mektubu Uygulaması

18.03.2026 15:19
Kırşehir'de esnafa gönderilen mektuplarla işletmelerin %90'ı mevzuata uyum sağladı.

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı öncesindeki örnek uygulamayla esnaflara gönderilen bilgilendirme mektuplarının ardından mevzuata uyan işletmelerin oranı yüzde 90'nı geçti.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki tüm esnafa tek tek bilgilendirme mektupları dağıttı.

Mektuplarla işletmelerin uyması gereken mevzuat, yapılması gerekenler, evrak ve fiyat düzenlemeleri gibi konularda çeşitli hatırlatmalar yapıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve beraberindeki ekip, marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını, fiyat etiketinin olup olmadığı denetledi.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Güner, ticari hayatın düzenlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla örnek bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Esnafa önceden gönderilen bilgilendirme mektuplarıyla işletmelere yasal yükümlülükleri hatırlattıklarını anlatan Güner, yapılan saha kontrollerinde, işletmelerin yüzde 90'ından fazlasının kısa sürede mevzuata uygun hale geldiğinin tespit edildiğini vurguladı.

Ahilik kültürünün doğduğu topraklarda esnafın her zaman yanında olmayı öncelik olarak gördüklerini dile getiren Güner, "Denetimler öncesinde gönderdiğimiz mektupla hem bilgilendirme yaptık hem de sürece hazırlık imkanı sunduk. Bu yaklaşımın karşılığını sahada net şekilde gördük. Esnafımız kısa sürede gerekli düzenlemeleri yaparak mevzuata uygun hale geldi. Bayram öncesinde hayata geçirilen bu uygulama sayesinde hem vatandaşların hem de esnafın memnuniyeti artırıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte 125 markette, 21 bin 545 ürün denetlendi, 124 kafe, lokanta, restoran ve pastanede ise 8 bin 190 ürün incelendi.

Denetimlerde 18 işletmeye idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA

