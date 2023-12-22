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Kırşehir'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir\'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
22.12.2023 - 10:13,
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Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Ü.A'yı kent merkezinde bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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