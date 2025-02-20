Kırşehir'de Girişimcilik Semineri: Sosyal Medyanın Etkisi

Güncel

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi, "Girişimcilerde Sosyal Medya Etkisi" konulu seminer düzenledi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, sosyal medyanın girişimcilik üzerindeki etkileri anlatıldı.

Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi tarafından Sosyal Medya Uzmanı Cansu Bekar'ın sunumuyla "Girişimcilerde Sosyal Medya Etkisi" konulu seminer düzenledi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde girişimcilerin dijital dünyada daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Girişimcilikte sosyal medyanın gücünü ve doğru kullanımının öneminin vurgulandığı seminerde, sosyal medyanın girişimcilik üzerindeki etkileri, markalaşma sürecinde doğru sosyal medya stratejileri ve satış artırmaya yönelik dijital pazarlama yöntemlerinin nasıl uygulanacağı bilgileri de anlatıldı.

Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi yetkilileri, programları bundan sonraki süreçlerde de farklı konularda devam edeceğini bildirdi.