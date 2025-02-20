Kırşehir'de Girişimcilik Semineri: Sosyal Medyanın Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Girişimcilik Semineri: Sosyal Medyanın Etkisi

Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi, 'Girişimcilerde Sosyal Medya Etkisi' konulu seminer düzenledi. Sosyal Medya Uzmanı Cansu Bekar'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, girişimcilerin dijital dünyada etkin olmaları için sosyal medya stratejileri ve dijital pazarlama yöntemleri üzerinde duruldu.

20.02.2025 13:31  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi, "Girişimcilerde Sosyal Medya Etkisi" konulu seminer düzenledi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, sosyal medyanın girişimcilik üzerindeki etkileri anlatıldı.

Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi tarafından Sosyal Medya Uzmanı Cansu Bekar'ın sunumuyla "Girişimcilerde Sosyal Medya Etkisi" konulu seminer düzenledi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde girişimcilerin dijital dünyada daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Girişimcilikte sosyal medyanın gücünü ve doğru kullanımının öneminin vurgulandığı seminerde, sosyal medyanın girişimcilik üzerindeki etkileri, markalaşma sürecinde doğru sosyal medya stratejileri ve satış artırmaya yönelik dijital pazarlama yöntemlerinin nasıl uygulanacağı bilgileri de anlatıldı.

Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi yetkilileri, programları bundan sonraki süreçlerde de farklı konularda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Kırşehir, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Girişimcilik Semineri: Sosyal Medyanın Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Girişimcilik Semineri: Sosyal Medyanın Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.