Kırşehir'de Hirfanlı Barajı'nda kaybolan çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de Hirfanlı Barajı'nda kaybolan çocuk ölü bulundu

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Kırşehir'de serinlemek için girdiği Hirfanlı Barajı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Şen, 5 saatlik arama çalışması sonucunda ölü olarak bulundu. Şen'in cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 20:59
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KIRŞEHİR'de girdiği Hirfanlı Barajı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Yusuf Şen (9), 5 saatlik arama çalışması sonucunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Toklumen Köyü Hirfanlı Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre barajda serinlemek için suya giren Yusuf Şen kısa bir süre sonra gözden kayboldu.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu Şen'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Şen'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir\'de Hirfanlı Barajı\'nda kaybolan çocuk ölü bulundu
Kaynak: DHA

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