Kırşehir'de Horoz Dövüştürücülerine Operasyon: 36 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de Horoz Dövüştürücülerine Operasyon: 36 Kişi Gözaltına Alındı

Kırşehir'de bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen bir kişi ve 35 izleyici gözaltına alındı. Operasyonda, dövüştürülen 15 Hint horozu ile dövüş alanı ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken, horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

06.06.2024 13:41
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KIRŞEHİR'de, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen adrese yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen İ.A.K. ve izleyen 35 kişi yakalandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 4'ü yaralı olmak üzere toplam 15 Hint horozu, etrafı çevrili ring, 3 tribün, 1 terazi ve horoz kafesleri ele geçirildi. Şüpheli İ.A.K. ile dövüşü izleyen 35 kişi polis merkezine götürüldü. 15 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Horoz Dövüştürücülerine Operasyon: 36 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Horoz Dövüştürücülerine Operasyon: 36 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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