Kırşehir\'de iki kişi 35 ve 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle Muhittin Özdemir 35 senelik, Demet Karahan ise 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, genç yaşta sigaraya başlayan 58 yaşındaki Muhittin Özdemir ve 46 yaşındaki Demet Karahan'ın sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Ambulans şoförü Muhittin Özdemir, AA muhabirine, 35 yıl boyunca ara vermeden sigara içtiğini, torunlarının sigara kokusundan duyduğu rahatsızlık nedeniyle Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nasuhdede Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduğunu söyledi.

Başvurunun ardından 1 ay süreyle bant tedavisi gördüğünü belirten Özdemir, doktorunun teşviki ve kendisinin de çabasıyla sigarayı tamamen bıraktığını dile getirdi.

Sigara kullandığı dönemde çevresindekilerin dumandan ve kokudan rahatsız olduğunu anlatan Özdemir, "Torunuma 'Gel sarıl.' diyordum, 'Sen sigara kokuyorsun.' diye sarılmıyordu. Şimdi çok mutlu oldu. Onlar bana destek oluyor. Sigara bıraktıktan sonra torunum benimle yürüyüşe çıkıyor. 'Dede sen sigara içme, ben seninle yürüyüşe devam edeceğim.' diyor. Sigarayı bıraktığım için torunumla, ailemle, çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum. Sigara içerken, onların yanında içmek istemediğimde, balkona, dışarı çıkıyordum. Şimdi bıraktım, ailemle daha fazla vakit geçiriyorum." diye konuştu.

"Sigara içerken yürüyemiyordum"

Sigara içen ve nefes almakta zorlanan KOAH hastalarına üzüldüğünü dile getiren Özdemir, "Günlük 45-50 dakika yürüyüş yapıyorum. Uyurken eşim beni uyandırıyordu. 'Nefes alamıyorsun' diye, şimdi öyle bir şey yok. Güzel nefes alıyorum. Allah'ın verdiği oksijenden yararlanıyoruz. Diğer türlü sigara içerken yürüyemiyordum. Sigarayı bıraktığım için ailem, torunlarım, eş dost akrabalarım da çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Sigarayı 1 ayda bıraktı

İl Sağlık Müdürlüğü personeli Demet Karahan ise 20 yıl kesintisiz kullandığı sigarayı bırakmak için Nasuhdede Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu belirtti.

Polikliniğe başvurduktan sonra doktor gözetiminde ilaçlarını düzenli kullandığını, sürekli kontrollere gittiğini ve bir ayda sigarayı bıraktığını anlatan Karahan, kendisini şimdi çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Karahan, artık çok daha rahat nefes aldığını ifade ederek, "Doktorumla bu süreci çok rahat ilerlettim. Sigaranın verdiği zararları içerken fark etmiyorsunuz. Sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat merdiven çıkıyor, uyuyor, dinç kalkıyorum, hepsi güzel. Sigara içerken cilt tonundaki değişiklikler oluyor, koku ve tat alma gidiyor. Sigarayı bıraktıktan sonra bunların hepsi tekrar geri geliyor." dedi.

Sigarayı bıraktığı için ailesinin de mutlu olduğunu anlatan Karahan, herkesi sigarayı bırakmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

"Kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz"

Nasuhdede Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli doktor Fatma Genç Baykaldı ise hastalara, nikotin bağımlılık testi yaptıklarını, bu testin sonucuna göre tedavi planı oluşturduklarını kaydetti.

Sigaranın tedavi edilebilir bir bağımlılık olduğunun altını çizen Baykaldı, şöyle devam etti:

"Polikliniğimize başvuran bütün vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde tedavilerimizi sunuyoruz. Kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz. Kişiden kişiye bu bağımlılık düzeyleri değiştiği gibi tedavilerimiz de değişkenlik gösteriyor. Hastalarımızdan tedaviye uyum sağlamalarını ve düzenli takiplerine gelmelerini istiyoruz. Polikliniğe başvuran hastaların yaşına, kronik rahatsızlıklarına, kullandığı ilaçlara göre ve bağımlılık düzeylerine göre tedavi yöntemlerimiz değişiyor."