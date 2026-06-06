Kırşehir'den 7 bölgeye yöresel oyun videosu - Son Dakika
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Kırşehir'den 7 bölgeye yöresel oyun videosu

06.06.2026 14:02
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Kırşehir'de, "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla yurdun 7 bölgesinden yöresel oyunların yer aldığı video hazırlandı.

Kırşehir'de, "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla yurdun 7 bölgesinden yöresel oyunların yer aldığı video hazırlandı.

Kırşehir'de görev yapan ceza infaz personeli, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında 50'ye yakın personel, Kırşehir'in yanı sıra yurdun 7 farklı bölgesinden yöresel halk oyunları için bir araya geldi.

Kırşehir-Kayseri kara yolundaki Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde çekimleri gerçekleştirildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında ceza infaz hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanlarının kendi günleri için özel video çalışması yaptığını belirtti.

Bu günün ceza infaz çalışanlarının emek, özveri ve fedakarlıklarının hatırlandığı önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Ener, personelin gönüllü olarak, yurdun farklı coğrafyalarında çalışan meslektaşlarını bu video ile hatırladığını ifade etti.

Adalet sisteminin en hassas ve kritik halkalarından birini oluşturan ceza infaz kurumlarının, güvenliğin yanı sıra bireylerin yeniden topluma kazandırıldığı, eğitime ve ıslaha dayalı köklü kurumlar olduğunu vurgulayan Ener, şunları kaydetti:

"?Bu ulvi amaca hizmet ederken büyük bir sorumluluk bilinci, sabır, yüksek disiplin ve insan onuruna yakışır bir yaklaşım sergileyen ceza infaz kurumu personelimiz, adaletin sessiz ve fedakar kahramanlarıdır. ?Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorluğa göğüs gererek görevini layıkıyla yerine getiren tüm ceza infaz personelimizin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. ?Görevleri başında şehit olan personelimizi rahmetle anıyor, tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'den 7 bölgeye yöresel oyun videosu - Son Dakika

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