Kırşehir'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kırşehir'de, Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şehirde mazlum coğrafyalar için dua edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kudüs Platformu Üyeleri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastt sonrası Cacabey Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kıldı.

Akşam namazı sonrası cami çıkışı toplanan guruplar, İsrail zulmünü kınayarak cihat eden müslüman toplumlara yardım çağrısında bulunarak dua etti. Akşam namazı çıkışında cami avlusunda toplanan yaklaşık 150 kişilik guruba çevrede bulunanlarda destek verdi. Yapılan duanın ardından kalabalık gurup sessiz protesto yaparak dağıldı. Kudüs Platformu Üyeleri 3 Ağustos tarihinde de Filistinde yapılan zulmü kınamak adına Ahi Evran Külliyesinde toplanarak Cacabey Meydanı'nda kadar yürüyerek yapılan zulmü ve şiddeti kınayacak.