Kırşehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliye ait 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ş.U'yu kaçak akaryakıt satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

İş yeri ve deposunda yapılan aramada, atık yağlardan üretildiği belirlenen 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.