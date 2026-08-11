Kırşehir'de Kaçak Nargile ve Makaron Operasyonu
Kırşehir'de yapılan operasyonda 7 bin 420 makaron ve 8 elektronik nargile ele geçirilerek bir kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 8 elektronik nargile ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde denetim ve uygulama yaptı.
Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramada, 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve 8 elektronik nargile ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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