Kırşehir\'de Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de 12 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir işletmede yapılan aramada, 12 bin doldurulmuş makaron ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.