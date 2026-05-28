Kırşehir\'de Kaçan Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçan kurbanlık koyunu yakalayarak sahibine teslim etti.
Merkeze bağlı Çayağzı köyünde sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık koyun, bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler, bölgede arama çalışması yaptı.
Çayağzı Kale mevkisinde ekiplerce yakalanan koyun, sahibine teslim edildi.
