Kırşehir'de Kadın Meclisi Korosu 'Annelere Türküler' Konseri Verecek - Son Dakika
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Kırşehir'de Kadın Meclisi Korosu 'Annelere Türküler' Konseri Verecek

Kırşehir Kent Konseyi ve Kırşehir Belediyesi iş birliğiyle Kadın Meclisi Korosu, yarın saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 'Annelere Türküler' temalı konser verecek.

08.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Kent Konseyi ve Kırşehir Belediyesi iş birliğiyle Kadın Meclisi Korosu, yarın saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Annelere Türküler" temalı konser verecek.

Kırşehirliler, yarın (9 Mayıs) saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu'nun "Annelere Türküler" konseriyle buluşacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şefliğini Yeliz Baş'ın yapacağı konsere tüm vatandaşları davet etti. Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Hayatı bizler için anlamlı kılan annelerimiz, her şeyin en güzelini hak etmektedirler. Bildiğiniz üzere 12 Mayıs Pazar günü de Anneler Günü'nü kutlayacağız. Ama unutulmamalıdır ki Annelerimizi bir tek günle anmak yerine onlara olan sevgi ve saygımızı da her gün göstermeliyiz. Bu düşünceden hareketle böylesine anlamlı bir programda bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, kültür sanat alanında yapmış olduğumuz faaliyetlerle çağdaş bir kentin belleğinde ve kültür dokusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların ve programların içerisinde kadınların yer alması ve kadın emeğinin bulunması ise o işleri daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir günde, geceye renk katacakları için Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu katılımcılarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kadın Meclisi Korosu 'Annelere Türküler' Konseri Verecek - Son Dakika

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