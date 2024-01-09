 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi

Kırşehir'de 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında toplam 18 bin 776 kişiye farkındalık eğitimi verildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 14 bin 123 ve toplam çağrı sayısı 943 oldu. SİBERAY Projesi kapsamında ise 31 bin 795 kişiye farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan şok uygulamalarla 524 araç ve 1142 kişi sorgulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde ise 99 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.

Kırşehir\'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi
09.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:26
Abone Ol

Kırşehir'de 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplam 18 bin 776 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitimler yoğun şekilde sürdürüldü.

Kentte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 14 bin 123 ve yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 943 oldu. Kadına karşı şiddetle mücadelede 18 bin 776 kişiye de farkındalık eğitimi verildi.

Geçen yıl suç niteliği taşıyan 898 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılırken, SİBERAY Projesi kapsamında 31 bin 795 kişiye de farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Ayrıca, 134 okul çevresinde şok uygulamalar yapılarak 524 araç ve 1142 kişi sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca da okullar çevrelerinde 4 bin 368 devriye faaliyeti gerçekleştirilerek, denetlenen 2 bin 318 okul servis aracından 99'una cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, kentte emniyetin 79, jandarmanın ise 21 okul irtibat ve koordinasyon görevlisi bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, KADES, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement