Kırşehir\'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimleri Verildi

Kırşehir'de 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplam 18 bin 776 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitimler yoğun şekilde sürdürüldü.

Kentte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 14 bin 123 ve yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 943 oldu. Kadına karşı şiddetle mücadelede 18 bin 776 kişiye de farkındalık eğitimi verildi.

Geçen yıl suç niteliği taşıyan 898 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılırken, SİBERAY Projesi kapsamında 31 bin 795 kişiye de farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Ayrıca, 134 okul çevresinde şok uygulamalar yapılarak 524 araç ve 1142 kişi sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca da okullar çevrelerinde 4 bin 368 devriye faaliyeti gerçekleştirilerek, denetlenen 2 bin 318 okul servis aracından 99'una cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, kentte emniyetin 79, jandarmanın ise 21 okul irtibat ve koordinasyon görevlisi bulunuyor.