Kırşehir'de Kırsal Kalkınma Toplantısı

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(KIRŞEHİR) - Kırkyol Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ile bir araya gelen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Üretimde dışa bağımlılığa karşı, kırsal kalkınmayı önemsiyoruz" dedi.

Başkan Ekicioğlu 8 Şubat Cumartesi günü Kırkyol Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akyürek ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Başar Altuntaş ile bir araya gelerek, bölgenin kırsal kalkınmada üstleneceği çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ekicioğlu, üretimde dışa bağımlılığa karşı kırsal kalkınmayı önemsediklerini ve bu konuda Kırşehir Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.