Kırşehir'de "Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri" İçin Geri Sayım Başladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet gazetesi iş birliğiyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 6-7 Şubat günlerinde gerçekleştirilecek "Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri" birçok yazar ve sanatçıyı ağırlayacak.

Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılacak. Organizasyonun ilk programı, saat 14.15'te Ressam Nilüfer Atalay'ın "Edebiyatçılarımızdan Portreler" adlı sergisi olacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 7 Şubat Cumartesi günü de devam edecek organizasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünden hareketle, Kırşehir'in kültür sanat hayatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böylesine anlamlı programlarla katkı sunmaya devam edeceğiz. 6-7 Şubat 2026 tarihinde iki gün sürecek olan Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri'nde birbirinde değerli yazar ve sanatçılarımız hemşehrilerimizle buluşacak. Yapılacak olan söyleşilerle birlikte okurlarıyla buluşacak olan yazarlarımız kitaplarını da imzalayacaklar.

6 Şubat 2026 Cuma programlarında Ressam Nilüfer Atalay'ın 'Edebiyatçılarımızdan Portreler' adlı sergisi; Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu "Cumhuriyet'in Cumhuriyet'i", araştırmacı yazar Alper Akçam 'Anadolu Rönesansı ve Halk Kültürümüz', ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt 'Atatürk Cumhuriyeti'nin Kültür ve Sanat Devrimi!, psikolog-eğitimci Üstün Dökmen 'İncir Çekirdeği', Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş 'Yerel Kalkınmada Kültürel Mirasın Önemi', Cumhuriyet gazetesi yazarları Eren Aysan ve Mahmut Aslan 'Bellek ve Adalet: 90'lı Yıllarda Aydın Cinayetleri' konulu söyleşileri yer alacak.

Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde ise öykücü Özcan Karabulut 'Dünya Öykü Günü'nün 25'inci Yılında Öykücülüğümüz', ressam-yazar A. Celal Binzet 'Atatürk Türkiye'sinde Sanat', eğitmen Erdal Atıcı 'Cumhuriyetin Eğitim-Kültür Politikaları' ve gazeteci Yüksel Işık 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş' konulu söyleşileri yer alacak.

Tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverleri Kırşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet gazetesi işbirliği ile 6-7 Şubat 2026 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olduğumuz Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri'ne katılmaya davet ediyorum."

Etkinliğin detaylarına, Kırşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden ulaşılabilecek.