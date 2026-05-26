Kırşehir\'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması adına denetimlerini artırdı.

Kentte, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması adına denetimlerini artırdı. Kırıkkale-Ankara ve Kayseri kara yolunda yoğunluk yaşandı. Vali Murat Sefa Demiryürek de denetimleri yerinde takip ederek, Mucur İnanç mevkii emniyet-jandarma ortak uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Demiryürek, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara hediyeler dağıttı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti.

'TRAFİK AKIŞINDA SIKINTI OLMADAN SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın gösterdiği sağduyu sayesinde trafik akışında ve diğer konularda herhangi bir sıkıntı olmadan süreç devam ediyor. Sizlerden de istirhamımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için alınan trafik tedbirlerine uyulması konusunda bizlere destek olmanızdır. Aldığımız tüm tedbirler, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yuvalarına, sevdiklerine kavuşmaları ve bayramı mutluluk içerisinde geçirmeleri içindir. Kırşehir genelinde, 683 kilometrelik devlet yolu ağı ile 2 bin 502 kilometrelik özel idare yolu ağında herhangi bir kaza yaşanmadan bayramın geçirilmesi en büyük temennimizdir. Görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. 7/24 esasına göre çalışan Jandarma ve Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarının bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın da bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.