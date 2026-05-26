Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

Kırşehir\'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı
26.05.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu artırıldı, denetimler başarıyla sürdürüldü.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması adına denetimlerini artırdı.

Kentte, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması adına denetimlerini artırdı. Kırıkkale-Ankara ve Kayseri kara yolunda yoğunluk yaşandı. Vali Murat Sefa Demiryürek de denetimleri yerinde takip ederek, Mucur İnanç mevkii emniyet-jandarma ortak uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Demiryürek, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara hediyeler dağıttı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti.

'TRAFİK AKIŞINDA SIKINTI OLMADAN SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın gösterdiği sağduyu sayesinde trafik akışında ve diğer konularda herhangi bir sıkıntı olmadan süreç devam ediyor. Sizlerden de istirhamımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için alınan trafik tedbirlerine uyulması konusunda bizlere destek olmanızdır. Aldığımız tüm tedbirler, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yuvalarına, sevdiklerine kavuşmaları ve bayramı mutluluk içerisinde geçirmeleri içindir. Kırşehir genelinde, 683 kilometrelik devlet yolu ağı ile 2 bin 502 kilometrelik özel idare yolu ağında herhangi bir kaza yaşanmadan bayramın geçirilmesi en büyük temennimizdir. Görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. 7/24 esasına göre çalışan Jandarma ve Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarının bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın da bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Kırşehir, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:34:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.