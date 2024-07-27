Kırşehir'de Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kırşehir\'de Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenledi. Programda, yaya geçitleri, araçta arka koltukta oturulması, emniyet kemeri takılması, güvenli geçiş yöntemleri ve yaya olarak uyulması gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca çocuklara küçük parkurda akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlik 2 gün sürecek.

27.07.2024 16:47
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Kırşehir'de polis ekiplerince minik öğrencilere uygulamalı olarak trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenlendi.

Küçük yaşlarda trafik bilincinin aşılanmasının amaçlandığı programda, yaya geçitler, araçta arka koltukta oturulması, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş yöntemleri ve yaya olarak uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Daha sonra çocuklara oluşturulan küçük parkurda akülü araçlarla uygulamalı olarak da trafik eğitimi verildi.

Etkinliğin 2 gün süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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