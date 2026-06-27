Kırşehir Emniyeti’nden Muharrem Ayında Aşure İkramı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve eşi Suna Görücü, düzenlenen programda, şehit aileleri ile çalışan ve emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurumun yemekhane salonunda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehit aileleri ve emekli teşkilat mensuplarıyla bir süre sohbet ederek, görüşlerini dinledi.

Mesut Görücü, burada yaptığı konuşmada, kahraman yetiştiren şehit ailelerinin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin yaşayan timsalleri olduğunu ifade etti.

Paylaşma, dayanışma ruhu ve kardeşlik bağlarının bu etkinliklerle perçinlendiğini vurgulayan Görücü, bu manevi atmosferde hep birlikte olmaktan ve aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Görücü, şehit aileleri ve emekli teşkilat mensuplarıyla bir süre sohbet ederek, görüşlerini de dinledi.

Programda, katılımcılara aşure ikram edildi.