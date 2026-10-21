Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaçan sürücü, polislerin Heimlich'iyle kurtuldu - Son Dakika
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Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaçan sürücü, polislerin Heimlich'iyle kurtuldu

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Kırşehir\'de nefes borusuna şeker kaçan sürücü, polislerin Heimlich\'iyle kurtuldu
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Kırşehir'de dün 13.30'da Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde nefes borusuna şeker kaçan sürücü, polislerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, istasyonda dinlendikten sonra ekiplere teşekkür ederek ayrıldı.

KIRŞEHİR'de araç kullanırken nefes borusuna şeker kaçan sürücü, yardım istediği trafik polisleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Direksiyon başında nefes borusuna şeker kaçan erkek, aracını trafik istasyonunun önünde durdurup, polis ekiplerinden yardım istedi. Nefes almakta güçlük çeken ve boğazını tutarak işaretlerle yardım isteyen sürücüye, görevli trafik polisleri müdahale etti. Polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla sürücünün nefes borusunu tıkayan şeker çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan sürücü, kontrol ve dinlenme amacıyla bir süre istasyon amirliğinde misafir edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sürücü, hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür ederek istasyondan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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