Kırşehir'de Öğrencilere Ulaşım Desteği

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "İl dışından gelen ve ikametgahını Kırşehir'e alan üniversite öğrencilerimize bir defaya mahsus 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş veriyoruz. İkametgahını Kırşehir merkeze taşıyan ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerimize ise bir defaya mahsus 50 biniş ücreti karşılığında 150 biniş veriyoruz" dedi.

Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanarak şehre gelen öğrenciler ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ulaşım konusunda yeni bir uygulama başlatıldığını duyurdu. Ekicioğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Öncelikle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanarak tarih ve kültür şehri Kırşehir'e gelen öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Yeni eğitim öğretim yılında ise tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İlimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimize getirmek şartıyla toplu taşımayı etkin kullanmalarını ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ek biniş hakkı verilmesi, Belediye Meclisi'miz tarafından kabul edilmişti. İlimize gelen üniversite öğrencilerinin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için ise ikametgahlarını Kırşehir'e aldırmaları gerekiyor. Bu kapsamda il dışından gelen ve ikametgahını Kırşehir'e alan üniversite öğrencilerimize bir defaya mahsus 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş veriyoruz. Yine, ikametgahını Kırşehir merkeze taşıyan ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerimize ise bir defaya mahsus 50 biniş ücreti karşılığında 150 biniş veriyoruz. Kararın ve uygulamanın geleceğimizin teminatı olan ve öğretim sürecinde bulunan tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."