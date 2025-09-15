Kırşehir'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de Öğrencilere Ulaşım Desteği

15.09.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il dışından gelen üniversite öğrencilerine ve Kırşehir merkeze ikametgahını taşıyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşım biniş hakkı vereceklerini açıkladı. Bu uygulama ile üniversite öğrencilerine 400 biniş, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ise 150 biniş sağlanacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "İl dışından gelen ve ikametgahını Kırşehir'e alan üniversite öğrencilerimize bir defaya mahsus 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş veriyoruz. İkametgahını Kırşehir merkeze taşıyan ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerimize ise bir defaya mahsus 50 biniş ücreti karşılığında 150 biniş veriyoruz" dedi.

Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanarak şehre gelen öğrenciler ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ulaşım konusunda yeni bir uygulama başlatıldığını duyurdu. Ekicioğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Öncelikle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanarak tarih ve kültür şehri Kırşehir'e gelen öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Yeni eğitim öğretim yılında ise tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İlimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimize getirmek şartıyla toplu taşımayı etkin kullanmalarını ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ek biniş hakkı verilmesi, Belediye Meclisi'miz tarafından kabul edilmişti. İlimize gelen üniversite öğrencilerinin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için ise ikametgahlarını Kırşehir'e aldırmaları gerekiyor. Bu kapsamda il dışından gelen ve ikametgahını Kırşehir'e alan üniversite öğrencilerimize bir defaya mahsus 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş veriyoruz. Yine, ikametgahını Kırşehir merkeze taşıyan ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerimize ise bir defaya mahsus 50 biniş ücreti karşılığında 150 biniş veriyoruz. Kararın ve uygulamanın geleceğimizin teminatı olan ve öğretim sürecinde bulunan tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Yerel Haberler, Belediye, Kırşehir, Ulaşım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.