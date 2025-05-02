Kırşehir\'de Öğretmenler Şiir ve Romanları Tartıştı

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, Türk edebiyatında şiir ve romanları konuştu

Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan öğretmenler, farklı şair ve yazarların Türk edebiyatında etkilerini değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen programda, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Tunç, yapay zekanın şiir analizindeki yeteneklerini değerlendirerek, teknolojinin edebi metinleri yorumlama kapasitesini anlattı.

Yapay zekanın farklı bir yaklaşım benimsediğini ve şiirin dilini, temasını, sembolizmini analiz edebildiğini ancak yorumlarının genellikle yüzeysel kaldığını ve derin edebi analizlerde yetersiz olabileceğini anlatan Tunç, yapay zekanın şiir yorumlamada dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Programda yazar Zeki Bulduk da "Kemal Tahir Romanlarında Anadolu İnsanı" başlıklı sunum yaptı.