Kırşehir'de Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Kırşehir'de okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekmek amacıyla okul öncesi eğitimi farkındalık etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun koordinesinde kent merkezindeki Masal Park'ta hazırlanan etkinliğe çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.

Toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmayı ve aile-çocuk-okul işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirebileceği birçok aktivite yer aldı. Masal anlatımları, çocuk şarkıları, yüz boyama ve ailelerle geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra, etkinlikte çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte çocukların çok güzel eğlendiğini ifade etti.

Buhara, "Okul öncesi eğitim, başarılı bir eğitim öğretim hayatının başlangıç noktasıdır. Okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte sevgili çocuklarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı dilerim." ifadelerini kullandı.

İl Millİ Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ise "Okul öncesi eğitim farkındalık etkinliğimizle öğrencilerimiz keyifli dakikalar geçirirken, ailelerimiz ve eğitimcilerimiz okul öncesi eğitimin çocukların geleceği üzerindeki olumlu etkilerini daha iyi kavrayabildiler. Amacımız, tüm eğitim paydaşlarımızı bilinçlendirerek çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmaktır. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim." dedi.