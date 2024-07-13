Kırşehir\'de Orman Yangınlarına Karşı Emniyet Yolları ve Şeritleri Yapılıyor

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Yaklaşık 44 bin hektarlık orman varlığı bulunan Kırşehir'de, ormanları yangınlardan korumak amacıyla yangın emniyet yolları ve şeritleri yapılıyor.

Orman yangılarıyla mücadelede hayati öneme sahip emniyet yolları ve şeritleri, yangınların yayılmasına direkt engel oluşturup, küçük alanlar içerisinde kalmasını ve zararın en aza indirilmesini sağlıyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kervansaray Dağları, Kındam, Dalakçı, İsahocalı, Karahıdır, Çiçekdağı, Boztepe, Özbağ ve Mucur bölgelerindeki ormanlık alanlarda emniyet yolları ve şeritleri yaparak güzergahların bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor.

Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, ormanlar tesis edilirken özellikle yol kenarlarına yapraklı türler dikildiğini söyledi.

Yapraklı türlerin yangınlara karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayan Çimen, yol kenarlarında akasya, badem ve iğde, içlerde ise ibreli kara çam ve sedir fidanları dikildiğini belirtti.

Çimen, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde çalışmaların sürdüğünü, yangınlara karşı bir cephe oluşturarak hızlı ve etkin müdahaleyle yangının içerilere doğru gitmesini engellemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ormanlarda yol kenarlarındaki ağaçların alt dallarında özel budama yaptıklarını, yangının ilk olarak yerdeki otlardan ağacın en alt dallarına, oradan da üstlere doğru ulaştığını vurgulayan Çimen, orman yangınlarında erken müdahale için yangın emniyet yol ve şeritlerinin önemine dikkati çekti.

Kırşehir'in yüzde 7'lik kısmında yaklaşık 44 bin hektarda ormanlık alan bulunduğunu aktaran Çimen, "Bunların bir kısmı Çiçekdağı'nda ve oradakiler meşe ormanları. Diğerleri ise genellikle kurumumuzun yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarıyla tesis edilmiş ormanlar. Yaz sezonunda tüm ormanlarımızda yolların bakım ve onarımı ile yangın emniyet yol ve şeritlerini yaparak sezona kendimizi hazırlıyoruz. Amacımız, yangının çıkmaması ama şayet çıkarsa da hızlı ve etkili müdahale edebilmektir." diye konuştu.

Çimen, Kervansaray Gözlem Kulesi'nden de ildeki tüm ormanlık alanların görüldüğünü ifade etti.

Ormanların kuleden 24 saat izlendiğini dile getiren Çimen, görevli personelin yangın anında ilk olarak ekiplere bilgi verdiğini, ardından nasıl, nereye ve ne kadar hareket edebileceğini tahmin edip kriz merkezine ilettiğini söyledi.

Çimen, orman yangınlarıyla mücadelede iletişim ve takip sistemlerinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.