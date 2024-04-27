Kırşehir\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi öldü, 1 kişi de yaralandı.

B.Ö. idaresindeki 40 NC 278 plakalı otomobil, Çiçekdağı-Yerköy kara yolunda M.Ç'nin kullandığı 06 DOE 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, B.Ö. ile yanındaki eşi M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü M.Ç. ise Çiçekdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.