Kırşehir\'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden gece saatlerinde 4 hoparlör ve ses yükseltici çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın failinin Ö.O. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.