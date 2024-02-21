Kırşehir'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir\'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarının çalındığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failinin Ö.O. olduğunu belirledi. Zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

21.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:57
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Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden gece saatlerinde 4 hoparlör ve ses yükseltici çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın failinin Ö.O. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Otomobilden Ses Cihazları Çalındı, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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