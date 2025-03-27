Kırşehir'de Ramazan Eğlencesi Büyüledi - Son Dakika
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Kırşehir'de Ramazan Eğlencesi Büyüledi

Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği ramazan eğlencesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak toplumda dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

27.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:34
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan eğlencesine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ramazan eğlencesi düzenledi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20.30'da başlayan ve özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Karagöz-Hacivat gösterisi, orta oyunu, fasıl şarkıları ve kanto gösterisi yer aldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Önceki yıllarda yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından da bizler için önem arz ediyor.  Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı da en üst seviyelere çıkaran ramazan ayında Kırşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Karagöz-Hacivat gösterisi, orta oyunu, fasıl şarkıları ve kanto gösterisi yer aldı. Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Program bitiminde pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ramazan Eğlencesi Büyüledi - Son Dakika

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