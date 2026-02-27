Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Âşıkpaşa Mahallesi'nde Vatandaşlar ile Buluştu

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa Mahallesi Masal Parkı'nda düzenlenen ramazan etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa Mahallesi Masal Parkı'nda vatandaşlar ile buluştu. Programa; Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik programları yer aldı. Katılımcılara mısır, pamuk şekeri, lokma ve Ramazan şerbeti ikram edildi.

Başkan Ekicioğlu, çocukların etkinliklere yoğun katılım göstermesinin organizasyonların gelenekselleşmesi açısından önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında Milletvekilimiz Metin İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Baran Genç, Merkez İlçe Başkanımız Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyelerimizle birlikte, bu akşam Aşıkpaşa Mahallesi Masal Parkı'nda ramazan etkinliğimiz kapsamında çocuklarımız ve mahallelilerimizle buluştuk."