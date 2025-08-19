Kırşehir\'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Temeli Atıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yapma, Yaşatma, Geliştirme, Eğitim ve Destekleme Derneği tarafından yapımı üstlenilen Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının temeli atıldı.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, borsanın da aralarında olduğu kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteği ile fakültenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Temel inşaatını kentte faaliyet gösteren hazır beton, taş ve kum firmalarının desteklediği belirtilen açıklamada, toplam 2 bin metreküp beton bağışında bulunulduğu kaydedildi.

Dernek üyesi ve hayırsever iş insanlarının şehrin eğitim ve sağlık alanındaki gelişimine katkı sağladıkları vurgulanan açıklamada, "Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tamamlandığında bölgeye önemli bir katma değer sağlayacak ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmede güçlü bir merkez haline gelecek. Fakültenin tamamlanmasıyla hem öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alacağına hem de şehrimizin sağlık alanındaki gücünün artacağına inanıyoruz. Kırşehir'e modern bir fakülte kazandırma yolunda dayanışma örneği sergileyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.