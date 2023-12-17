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Kırşehir'de Sahte Kimlikle Ehliyet Sınavına Giren 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sahte Kimlikle Ehliyet Sınavına Giren 21 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de bir ilkokulda yapılan ehliyet sınavında, sahte kimlik kullanarak başkasının yerine giren 21 kişi polis tarafından yakalandı.

17.12.2023 - 13:08,
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KIRŞEHİR'de sahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda ehliyet sınava girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerden şüphelendi. Bunun üzerine görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kırşehir\'de Sahte Kimlikle Ehliyet Sınavına Giren 21 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Sahte Kimlikle Ehliyet Sınavına Giren 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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