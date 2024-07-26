Kırşehir'de sertifikalı tohum kullanımıyla kuraklık etkisi azaltıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de sertifikalı tohum kullanımıyla kuraklık etkisi azaltıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum kullanımı ve teknik çalışmalar sayesinde kuraklığa bağlı verim kaybı önemli ölçüde azaltıldı. İşletmede yapılan üretimde hububat ve yem bitkileri ekimi gerçekleştirilirken, elde edilen ürünler sertifikalı tohumluk olarak çiftçilere sunulacak. Hasadın zamanında ve kayıpsız bir şekilde tamamlanması için teknik personel tarafından kontrol ediliyor.

26.07.2024 12:07
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük işletme olarak Kırşehir'de faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde kullanılan sertifikalı tohumla kuraklığa bağlı verim kaybının önüne geçildi.

Malya Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Yaşar Alasulu, AA muhabirine, işletmedeki 218 bin 828 dekar arazinin yaklaşık 150 bin dekarında bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Kırşehir ve bölgede hakim olan karasal iklim nedeniyle kuru tarım yapıldığını belirten Alasulu, üretim yapılabilen arazinin yaklaşık yarısına hububat ekildiğini, yarısının ise nadasa bırakıldığını ifade etti.

Bu yıl 28 bin 403 dekarda "Bayraktar-2000", 10 bin 75 dekarda "Bezostaja-1", 2 bin 430 dekarda "Es-26" ve 750 dekarda "Kıpçak" buğday çeşitlerinin ekiminin yapıldığını anlatan Alasulu, 11 bin 984 dekara "Tarm-92", 3 bin 150 dekara "Burakbey" arpa çeşitleri, 1817 dekara "Altınova-2002" tohumluk fiğ ile 6 bin 876 dekara "Emre" çeşidi tohumluk korunga ekildiğini dile getirdi.

Ürünler sertifikalı tohumluk olarak çiftçilerin kullanımına sunulacak

Alasulu, toplamda 65 bin 485 dekar alanda hububat ve yem bitkileri ekimi yaptıklarına işaret ederek, temmuzda başlayan hasadın 20 biçerdöver ve 8 kamyonla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl elde etmeyi hedefledikleri 15 bin ton hububat ve yem bitkilerini modern tohum hazırlama tesislerinde sertifikalı tohumluk olarak hazırlayıp bayiler aracılığıyla çiftçilerin kullanımına sunacaklarını belirten Alasulu, şunları kaydetti:

"Verimde yağışın etkisi büyüktür. Yağışın yıl içindeki dağılımı da miktarından daha önemlidir. Yağışın tam dağılımı ise verimi artıran unsurdur. Bu yıl nisanda yaşanan kuraklığın etkisi ve yağışların yetersizliğine rağmen sertifikalı tohum kullanımı ve teknik çalışmalar sayesinde iyi bir rekolte elde etmeyi başardık. Çiftçilerimize de sertifikalı tohum kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çiftçilerimiz sertifikalı tohum kullanımıyla en az yüzde 25 verim artışı sağlayacaklardır."

Hasadı teknik personelin kontrolüyle zamanında yaparak biçerdöverlerde dane kaybını en aza indirmeye çalıştıklarını dile getiren Alasulu, hasadı en verimli ve kayıpsız şekilde tamamlamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de sertifikalı tohum kullanımıyla kuraklık etkisi azaltıldı - Son Dakika

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