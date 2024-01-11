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Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İstanbul ve Yalova'da yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir\'de Sibergöz-12 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
11.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:04
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Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D ve N.M.İ, adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

Kaynak: AA
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