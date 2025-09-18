Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinde silahla vurulan çift hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yaylaözü köyünde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K'nin (62) ikametinden silah sesleri duyulması üzerine komşuları eve geldi.
Çifti silahla yaralanmış halde gören komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.
Sağlık ekipleri, bu kişilerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Silahlı Saldırı: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
