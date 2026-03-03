Kırşehir'de Tabancayla Ateş Açma Olayı - Son Dakika
Kırşehir'de Tabancayla Ateş Açma Olayı

Kırşehir'de Tabancayla Ateş Açma Olayı
03.03.2026 17:29
Kırşehir'de, husumetlisinin kıraathanesine ateş açan C.P. gözaltına alındı; 2 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR'de husumetlisinin kıraathanesine tabancayla ateş açıp, kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan C.P., gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Medrese Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Husumetlisinin kıraathanesinin önüne gelen C.P., iş yerinin camına doğru 1 el, havaya ise 5 el ateş etti. Ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı. İçeride oyun oynayan 2 kişi cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.P., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelinin, polis merkezinde işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

