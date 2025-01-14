Kırşehir\'de Tarım Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi Kırşehir'de açıldı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışı, Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın katılımıyla yapıldı.

İlmeç, burada yaptığı konuşmada, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve gıdanın muhafazası, tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair farklı görsellerin sergide yer aldığını söyledi.

Daha sonra sergiyi gezen katılımcılar, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Sergi, 17 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.