Kırşehir'de Taşkın Önlemleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de Taşkın Önlemleri Toplantısı

Kırşehir\'de Taşkın Önlemleri Toplantısı
20.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler değerlendirildi, işbirliği vurgulandı.

Kırşehir'de meydana gelebilecek taşkın ve sel riskine karşı alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

GAMER'de yapılan toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, taşkınların tabiatın bir gerçeği olmakla birlikte, yanlış şehirleşme, altyapı yetersizlikleri ve doğal su yollarının bozulmasının afete dönüşmesine sebep olduğunu belirtti.

Alınacak her türlü tedbirin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak adına hayati önem taşıdığını dile getiren Demiryürek, kurumlar arasında güçlü bir işbirliğinin tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yürütülen projelerin titizlikle takip edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Demiryürek, afet öncesinde yapılacak hazırlıkları ciddiyetle ele aldıklarını, taşkın risklerinin en aza indirilmesi ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Toplantıda, Kırşehir'de yürütülen taşkın kontrol çalışmaları, taşkın kontrol tesislerinin bakım ve onarım süreçleri, dere yataklarında yaşanan kadastrol problemler ve çözüm yolları, taşkın yönetim ve afet risk planları, yağmursuyu altyapı ve drenaj çalışmaları konuları ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğü ve DSİ Kırşehir Şube Müdürlüğünce bilgilendirme sunumunın yapıldığı toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Taşkın Önlemleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Taşkın Önlemleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.