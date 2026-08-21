Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırşehir\'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kırşehir'de tefecilik suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları, korku ve panik oluşturarak "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan mali analizlerde, zanlılar ve mağdurlar arasında yaklaşık 712 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira, 1 alacak verecek defteri, 3 cep telefonu ve 28 boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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