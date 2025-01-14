Kırşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 40 AK 469 plakalı kamyonet, Boztepe-Kırşehir kara yolunda E.S yönetimindeki 40 DF 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.S, H.H, M.B. ve N.A. ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.