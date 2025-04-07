Kırşehir'de Ücretsiz Ara Dönem Kursları Başlıyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesinin ücretsiz hızlı klavye, Arapça, hasta ve yaşlı bakımı, diksiyon, tiyatro, filografi, kadın giysileri dikimi ve karakalem kursları için ara dönem kayıtları 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Kırşehir Belediyesinin Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ara dönem kurs kayıtları Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde devam ediyor. 26 Mart'ta başlayan kayıtlar 11 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Kişisel gelişim alanında hızlı klavye, Arapça A1, hasta ve yaşlı bakımı, diksiyon, tiyatro kursları; el sanatları alanında filografi ve kadın giysileri dikimi kursları; görsel sanatlar alanında ise karakalem kursu açılacak.

Uzman eğitmenlerin vereceği kurslarla katılımcılara kişisel ve mesleki katkılar sunulması hedefleniyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuya ilişkin açıklamasında hemşehrilerinin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği, her kesime hitap eden kursların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından açılan kurslar, önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir."