Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kırşehir'de Medrese Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zekeriya Tekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucu polis ekipleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

17.08.2024 00:47
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Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Medrese Mahallesi 70. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir apartmanın zemin katından kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Polis ekipleri eve girdiklerinde 61 yaşındaki Zekeriya Tekin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Tekin'in, komşuları tarafından en son 11 Ağustos'ta görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Olay, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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