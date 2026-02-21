Kırşehir'de Yatırım Dolandırıcılığı: 16 Tutuklama - Son Dakika
Kırşehir'de Yatırım Dolandırıcılığı: 16 Tutuklama

21.02.2026 17:31
Kırşehir merkezli 8 ilde, 'yatırım' vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

KIRŞEHİR merkezli 8 ilde vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 16 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Kentte emekli bir vatandaşın telefonla aranarak 'Forex yatırım danışmanlığı' vaadiyle kandırıldığı, sahte yatırım platformlarına yönlendirilerek toplam 2 milyon 352 bin 134 TL dolandırıldığı şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlattı. Vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Kırşehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

947 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 10 adet SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca ekiplerin teknik ve mali analizler sonucunda, şüphelilerin paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon TL tutarında para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

