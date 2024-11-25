Kırşehir'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Başladı

Kırşehir\'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Başladı

Kırşehir'de yeni tarımsal üretim planlaması ve destekleme modeli uygulanmaya başladı.

25.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli kapsamında Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu.

Bu doğrultuda Kırşehir'de arpa, aspir, buğday, dane mısır, mercimek, nohut, patates ve yağlık ayçiçeği yeni üretim planlaması kapsamına alındı.

Merkeze bağlı Sıdıklı İkizağıl köyünde tohum ekimine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, planlı üretim ve yeni destekleme modeliyle tarımda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Bakanlığın bu konuda uzun süredir çalıştığını aktaran İlmeç, "Üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin ilk tohumları ekiliyor. Yeni model ve planlı üretim de bir anlamda toprakla buluşturulmuş oldu. Çiftçimiz ilk defa ekeceği üründen ne kadar destek alacağını daha ekmeye başlamadan, arazisini işlemeden önce öğrenmiş oldu. Hangi üründen ne alacağını biliyor durumda. Daha önceki yıllarda ayni olarak ödenen desteklemeler yeni modelle nakdi olarak çiftçimizin hesabına yatırılacak." diye konuştu.

Dekara 634 liralık katkı

İlmeç, yeni modelin 13 ürün içerdiğini, Kırşehir'de ise sistemin içerisine dahil olan 8 ürün bulunduğunu belirterek, ayrıca çiftçinin sertifikalı tohum katkısı da alabileceğini dile getirdi.

Boztepe ve Mucur ilçelerindeki çiftçilerin su kısıtı olan bölgeleri için sağlanan destekten faydalanacağını da dile getiren İlmeç, şöyle konuştu:

"Yeni destekleme modelinde özellikle temel desteklerimizde çiftçimizin üretimde kullanmış olduğu mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i baz alınarak belirlenmiş olan bir birim fiyat var. Bu da dekara 317 liralık tutara denk geliyor. Planlamaya uygun ürün eken çiftçimize de artı olarak planlama desteği sağlanmakta. Çiftçimiz belirlenen ürünlerden birini ektiği takdirde 317 lira destek daha alarak toplam dekara 634 liralık hem temel destek hem de üretim planlaması desteği almış olacak."

"Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz"

Üreticilerden İbrahim Solak ise "Geçen yıl 350 dönümde ekim yaptık. Bu yıl ise 850 dönüm arpa, buğday, mısır, ay çekirdeği ekiyoruz. 850 dönüm ekimi yaklaşık 20 günde bitiriyoruz. Bundan önceki ekimlerde devletin verdiği desteklerden tam bilgimiz yoktu. Şimdi gelecek yılının desteklerini bildiğimiz için hem ekim alanını artırdık hem de devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle hem ben hem de tüm çiftçilerimiz daha iyi ekim yapacak." diye konuştu.

Çiftçi Sinan Purcu da 1000 dönüme yakın alanda tahıl ürünleri ektiğini ve devletin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Yeni destekleme planlamasının çiftçiye katkı vereceğini aktaran Purcu, "Bu tür destekler olduğu sürece çiftçi gübresini hakkıyla atacak çünkü devlet verime destek veriyor. Dekardan verimi arttırmak için elinden gelen gayreti gösterecek ilaçlama, gübreleme hepsini zamanında yapacak. Tabii ki devletimizin bu desteği verimi de illaki arttıracaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.