Kırşehir'de Yükümlülere Sertifika Tör?ni - Son Dakika
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Kırşehir'de Yükümlülere Sertifika Tör?ni

Kırşehir\'de Yükümlülere Sertifika Tör?ni

Vali Demiryürek, eğitim kurslarını tamamlayan yükümlülere sertifika dağıttı.

14.11.2024 15:48
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, aldıkları kurs eğitimini başarıyla tamamlayan yükümlülere sertifika verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin kendilerini geliştirme, meslek edinme ve topluma daha kolay uyum sağlamalarına yönelik açılan satranç ve boyacılık kurslarında eğitim tamamlandı.

Kırşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Demiryürek, denetimli serbestlik ile gözetilen esas amacın, hükümlünün suç işlemesine sebep olan davranışları düzelterek, kişinin tekrar suç işlemesinin önüne geçilmesi olduğunu hatırlattı.

Yükümlü kişilerin iyileştirme ve rehberlik çalışmalarına da katıldıklarını vurgulayan Demiryürek, "Denetimli Serbestlik müdürlüklerimiz tarafından yükümlülerin kendilerini geliştirme, meslek edinme ve topluma daha kolay uyum sağlamalarına yönelik çeşitli kurslar açılmaktadır. Nitekim bu kapsamda ilimizde de satranç ve boyacılık kursları açılmış olup satranç kursuna 12, boyacılık kurslarına ise 19 yükümlümüz katılım sağlayarak eğitim almıştır. Bu kurslar, önümüzdeki dönemlerde açılacak olan meslek edindirmeye yönelik kurslarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Demiryürek ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, yükümlülere sertifika verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yükümlülere Sertifika Tör?ni - Son Dakika

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