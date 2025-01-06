Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir- Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüsle 38 NP 337 ve 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
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