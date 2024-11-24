Kırşehir\'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

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KIRŞEHİR- Mucur kara yolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir-Mucur kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol trafiğe kapanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,