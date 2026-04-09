Kırşehir'de Zirail Don Uyarısı

Kırşehir Valiliği, kentte 4 gün boyunca zirai don beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 10-13 Nisan tarihleri arasında kentte hafif ve orta kuvvette zirai don riski beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kırşehir genelinde cuma gece saatlerinden itibaren hafif, 1200 metre rakımın üzerindeki kesimlerdeki Akçakent, Boztepe, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ile Kaman ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklenmektedir. Alınabilir önlemler ile oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.