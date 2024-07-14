Kırşehir'deki Göletlere 1 Milyon 394 Bin Yavru Sazan Bırakıldı - Son Dakika
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Kırşehir'deki Göletlere 1 Milyon 394 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Kırşehir\'deki Göletlere 1 Milyon 394 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Kırşehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 21 göl, gölet ve baraja 1 milyon 394 bin yavru sazan bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü tesislerinde üretilen yavru sazanları kurum idarecileri, balıkçılar ve vatandaşların katılımıyla su kaynaklarına bıraktıklarını belirtti.

14.07.2024 14:35
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Kırşehir'de 21 göl, gölet ve baraja 1 milyon 394 bin yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında Kırşehir'e 1 milyon 394 bin yavru sazan tahsis edildi.

Hirfanlı Barajı'nın da aralarında bulunduğu 21 noktaya balık yavruları etaplar halinde bırakılarak, kentteki su kaynakları yavru sazanlarla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göletlere yavru sazan bırakırken hayvan varlığının çoğalması için çalışma yapıldı.

İlmeç, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü tesislerinde üretilen 1 milyon 394 bin yavru sazan balığını kurum idarecileri, balıkçılar ve göllerin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşın katılımı ile su kaynaklarına bıraktıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'deki Göletlere 1 Milyon 394 Bin Yavru Sazan Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'deki Göletlere 1 Milyon 394 Bin Yavru Sazan Bırakıldı - Son Dakika
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