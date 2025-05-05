Kırşehir\'den Hac Adayları Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda sabaha karşı düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

Törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Kutsal yolculukta amacımıza ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben inancımıza ve ibadetlerimize yoğunlaşmamız lazımdır. Rabbim, yapacağınız haccınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin, salimen gidip arınmış olarak dönebilmeyi hepinize nasip etsin. Hac yolculuğu sıradan bir yolculuk değildir, bu yolculuğun adı hac ibadettir. Orada Allah'ın misafirleri olduğunuzu unutmayıp, ona göre hareket edeceksiniz. Hac ibadeti süresince dua dilinizden düşmesin. Orada kendinize, ailenize, ülkemizin selametine, güvenlik güçlerimize, zulüm altındaki Gazze'deki ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de dua edin." ifadelerini kullandı.

96 hacı adayı ile 4 görevli toplam 100 kişilik kafile aileleriyle vedalaştı.

Yapılan duaların ardından ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.