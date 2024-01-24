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Kırşehir İl Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında ara dönem kampı düzenledi - Son Dakika
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Kırşehir İl Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında ara dönem kampı düzenledi

Kırşehir İl Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında ara dönem kamp programını gerçekleştirdi. İl Müftüsü Mustafa Tekin, projedeki öğrencilerle buluşarak gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek ve farklı alanlarda yetişmelerini hedefleyen proje, güzel faaliyetler yapan öğrencilere ve emeği geçen personele teşekkür edildi.

Kırşehir İl Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında ara dönem kampı düzenledi
24.01.2024 - 16:47,
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Kırşehir İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer" projesi kapsamında ara dönem kamp programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesindeki öğrencilerle buluştu.

Kent merkezindeki Nazmi Gökbulut Camisi'nde yapılan ara dönem kampında konuşan Tekin, projenin, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Tekin, projeyle güzel faaliyetler yapan öğrenciler ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Tekin, Kırşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir İl Müftülüğü, Gençliğe Değer Projesi kapsamında ara dönem kampı düzenledi - Son Dakika
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