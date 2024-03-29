Kırşehir İl Özel İdaresi, köylere 420 çöp konteyneri dağıtımına başladı

Kırşehir İl Özel İdaresince, köylere 420 çöp konteynerinin dağıtımına başlandığı bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, köylerin çevre temizliği işlerinde kullanılmak üzere 420 çöp konteyneri alınmak üzere 2 milyon 500 bin lira ödenekle alınan konteynerlerin köylere dağıtımına başlandığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, "İl Özel İdaresi olarak köylerimizin çevre düzeni ve temizlik hizmetlerini titizlikle yürütmekteyiz. Çöp konteynerlerini Ramazan Bayramı öncesinde dağıtmaya başladık. Çöp konteynerlerinin temini konusunda katkı ve emeklerinden dolayı Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan'a teşekkür ediyoruz. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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